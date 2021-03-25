КНДР испытала запрещенные ООН баллистические ракеты, Япония заявила протест
Северная Корея сегодня, 25 марта, запустила две баллистические ракеты в море недалеко от Японии. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Reuters.
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Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР испытывать баллистические ракеты. Если запуск будет подтвержден, это станет вызовом не только для Японии, но и для президента США Джо Байдена.
Япония выразила официальный протест через посольство в Китае и заявила, что испытание угрожает миру и безопасности в регионе. Совет нацбезопасности Южной Кореи выразил глубокую озабоченность.
Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что пуск ракет подчеркивает угрозу, которую представляет для соседей и международного сообщества программа вооружений КНДР.
По сообщению правительства Японии, одна из ракет пролетела 450 км и приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии. Вероятно, речь идет о ракете малой дальности.
Запуск совпал с началом эстафеты олимпийского огня в Японии, отмечает Reuters.
- В марте 2021-го чиновники администрации Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР.
- 16 марта сестра высшего лидера Кореи Ки Ё Чжон выступила с угрозами в адрес США из-за учений в Юной Корее.
- Вчера, 24 марта, стало известно об испытаниях оружия в КНДР, в США их назвали "обычным делом".
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