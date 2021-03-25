UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

КНДР испытала запрещенные ООН баллистические ракеты, Япония заявила протест

25.03.2021, 06:37
КНДР испытала запрещенные ООН баллистические ракеты, Япония заявила протест - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA-EFE/KCNA)

Северная Корея сегодня, 25 марта, запустила две баллистические ракеты в море недалеко от Японии. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР испытывать баллистические ракеты. Если запуск будет подтвержден, это станет вызовом не только для Японии, но и для президента США Джо Байдена.

Япония выразила официальный протест через посольство в Китае и заявила, что испытание угрожает миру и безопасности в регионе. Совет нацбезопасности Южной Кореи выразил глубокую озабоченность.

Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что пуск ракет подчеркивает угрозу, которую представляет для соседей и международного сообщества программа вооружений КНДР.

По сообщению правительства Японии, одна из ракет пролетела 450 км и приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии. Вероятно, речь идет о ракете малой дальности.

Запуск совпал с началом эстафеты олимпийского огня в Японии, отмечает Reuters.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кндр япония баллистические ракеты Есихидэ Суга испытание оружия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 