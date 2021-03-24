Северная Корея напомнила о себе Байдену испытаниями оружия – CNN

Северная Корея провела испытания оружия впервые за время, когда президентом США стал Джо Байден, сообщает CNN.

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Испытания прошли на выходных, собеседник CNN в правительстве США сообщил, что речь идет об артиллерии или крылатых ракетах, но не баллистических ракетах. В администрации Байдена уверены, что такие испытания не нарушают резолюций ООН. Испытания назвали ожидаемой попыткой привлечь внимание США к важности КНДР в регионе.

По словам высокопоставленного чиновника, испытания не закрывают дверь для дипломатических усилий.

Вчера, 23 марта, Байден заявил, что "ничего особенно не изменилось (в отношениях США и КНДР – ред.)". В то же время, в администрации Байдена подчеркнули, что войска США в регионе всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

В марте 2021-го чиновники администрации Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР.

16 марта сестра высшего лидера Кореи Ки Ё Чжон выступила с угрозами в адрес США из-за учений в Юной Корее.

Денис Юдин

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