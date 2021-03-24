UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Северная Корея напомнила о себе Байдену испытаниями оружия – CNN

24.03.2021, 06:30
Северная Корея напомнила о себе Байдену испытаниями оружия – CNN - Фото
Военный парад в КНДР (Фото: Yonhap)

Северная Корея провела испытания оружия впервые за время, когда президентом США стал Джо Байден, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Испытания прошли на выходных, собеседник CNN в правительстве США сообщил, что речь идет об артиллерии или крылатых ракетах, но не баллистических ракетах. В администрации Байдена уверены, что такие испытания не нарушают резолюций ООН. Испытания назвали ожидаемой попыткой привлечь внимание США к важности КНДР в регионе.

По словам высокопоставленного чиновника, испытания не закрывают дверь для дипломатических усилий.

Вчера, 23 марта, Байден заявил, что "ничего особенно не изменилось (в отношениях США и КНДР – ред.)". В то же время, в администрации Байдена подчеркнули, что войска США в регионе всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кндр северная корея испытания джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 