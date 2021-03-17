Вооруженные силы Украины продемонстрировали кадры стрельбы из снайперского ружья отечественной разработки "Ночной хищник". Винтовка способна вести прицельную стрельбу с расстояния в 4 километра. Об этом пишет АрмияИнформ.

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Как отмечает издание, военные называют ружье "пехотной пушкой", так как оно способно без особых проблем пробивать бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты.

"Отдача из этой пушки меньше чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела. Штатные патроны благодаря длине ствола в 1330 мм имеют начальную скорость 1050 м/сек", – пишет АИ.

Сообщается, что украинские оружейники разработали саунд-модератор нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике.

Кроме того, саунд-модератор работает как "баллистический холодильник": температура винтовки во время интенсивного боя такая же, как и температура человеческого тела – это значительно усложняет ее обнаружение при соответствующей маскировке.

Второго марта сообщалось, что ВСУ приняли на вооружение отечественные крупнокалиберные винтовки "Аллигатор", предназначенные для уничтожения легкой техники и укреплений противника.

Станислав Стороженко

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