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ВСУ приняли на вооружение сверхмощные украинские снайперские ружья "Аллигатор" – видео видео

02.03.2021, 15:05
%22Алигатор%22 (Фото - АрмияИнформ)
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Вооруженные силы Украины приняли на вооружение отечественные крупнокалиберные винтовки "Аллигатор", предназначенные для уничтожения легкой техники и укреплений противника. Об этом пишет АрмияИнформ

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Главная задача крупнокалиберного ружья – уничтожение укреплений и техники противника, отмечают военные, так как они обладают сверхмощным калибром.

"Начальная скорость пули составляет 980 м/с, эффективная дальность выстрела – до 2000 м, а максимальная дальность полета пули – до 7000 м. Кстати, на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту", – говорится в тексте. 

Среди конструктивных решений разработчиков ружья - подвижный ствол, сбалансированный вес винтовки, резиновый затыльник приклада, массивный дульный тормоз.

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Станислав Стороженко
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ВСУ армия вооружение снайпер ружье
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