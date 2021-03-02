Вооруженные силы Украины приняли на вооружение отечественные крупнокалиберные винтовки "Аллигатор", предназначенные для уничтожения легкой техники и укреплений противника. Об этом пишет АрмияИнформ.

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Главная задача крупнокалиберного ружья – уничтожение укреплений и техники противника, отмечают военные, так как они обладают сверхмощным калибром.

"Начальная скорость пули составляет 980 м/с, эффективная дальность выстрела – до 2000 м, а максимальная дальность полета пули – до 7000 м. Кстати, на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту", – говорится в тексте.

Среди конструктивных решений разработчиков ружья - подвижный ствол, сбалансированный вес винтовки, резиновый затыльник приклада, массивный дульный тормоз.

16 января сообщалось, что в Министерстве обороны разработали собственную техническую спецификацию модульного бронежилета по стандартам НАТО.

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Станислав Стороженко

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