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16.01.2021, 16:51

Минобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фото

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Минобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фото
Минобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фото
Минобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фотоМинобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фото

В Министерстве обороны разработали собственную техническую спецификацию модульного бронежилета. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, в технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов. Для проверки оценки соответствия качества бронежилета используется стандарт армии США (NIJ Standard-0101.06).

Как отмечается, Минобороны предусмотрело все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков. По этой документации в 2021 году закупят бронежилеты для нужд ВСУ. 

Как рассказал Таран, новый бронежилет предназначен для выполнения повседневных боевых задач, его основной потребитель – Сухопутные войска.

"Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегченную модель", – добавил министр.

Военные (исследовательские) испытания бронежилетов провели в центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ. После испытаний бронежилеты передали в научно-испытательный отдел Национального университета обороны имени Ивана Черняховского, который проверил их баллистическую стойкость.

СПРАВКА. Бронежилет модульный ТС А01XJ.29423-287: 2020 (01) имеет модульную структуру и состоит из базовой конструкции, которая может иметь дополнительную комплектацию защитными элементами. Сохраняет баллистические свойства после замачивания – как на один час по ГОСТ, так и в соответствии с STANAG 2920 – на 24 часа в морской воде. Жесткие требования предъявляются к упаковке мягких элементов, которые "держат" осколок: они должны быть вложены в защитные пакеты, обеспечивающие огне- и водоупорность. Раньше такого в бронежилетах для ВСУ не было.

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Теги: ВСУ, Андрей Таран, бронежилет, армия
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