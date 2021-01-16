Минобороны заявило о разработке первого бронежилета по стандартам НАТО – фото

В Министерстве обороны разработали собственную техническую спецификацию модульного бронежилета. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.
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По его словам, в технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов. Для проверки оценки соответствия качества бронежилета используется стандарт армии США (NIJ Standard-0101.06).
Как отмечается, Минобороны предусмотрело все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков. По этой документации в 2021 году закупят бронежилеты для нужд ВСУ.
Как рассказал Таран, новый бронежилет предназначен для выполнения повседневных боевых задач, его основной потребитель – Сухопутные войска.
"Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегченную модель", – добавил министр.
Военные (исследовательские) испытания бронежилетов провели в центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ. После испытаний бронежилеты передали в научно-испытательный отдел Национального университета обороны имени Ивана Черняховского, который проверил их баллистическую стойкость.
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