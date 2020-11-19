ВСУ испытали новые украинские реактивные системы залпового огня Буревий – видео

Шепетовский ремонтный завод провел испытания новой системы реактивной системы залпового огня Буревий, которая должна заменить в украинской армии устаревшие советские РСЗО Ураган. Об этом сообщает Defense Express.

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Новая система, помимо имеющихся реактивных снарядов от Урагана, может использовать новые ракеты Тайфун от конструкторского бюро Южное – их дальность поражения целей увеличена с 35 до 65 км.

Помимо этого, Буревий оснащен цифровой системой управления огня, что минимизирует время от обнаружения целей до их уничтожения.

Новое вооружение размещено на шасси Т815-7Т3RC1 от чешского грузовика Tatra с колесной формулой 8х8, пишет Defence Express. Сообщается, что она принадлежит к последнему поколению военного транспорта этой компании и отличается сверхвысоким уровнем проходимости, максимальной скоростью более 100 км/ч.

Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк пояснил, почему не использовались платформы от отечественного производителя, Кременчугского автомобильного завода. Он отметил, что предприятие находится в стадии банкротства.

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