ВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортаж

Вооруженные силы провели второй этап тестирования новых 122-мм ракетных снарядов "Тайфун-1". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Испытания проходили в Одесской области на государственном испытательном полигоне. "Тайфун-1" должен поступить на замену реактивных снарядов "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики. Первые испытания "Тайфун-1" начались еще в 2019 году.

Харьковское КБ им. Морозова провело испытания на прочность корпуса БТР-4Е, производимого Лозовским кузнечно-механическим заводом. 31 января

на полигоне в Одесской области было успешно проведено испытание ракеты "Ольха-М" - цель поражена с первого выстрела. 25 апреля сообщалось , что

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