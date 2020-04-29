Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.04.2020, 16:40

ВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортаж

1 / 6
ВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортаж
ВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортаж
ВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортажВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортаж

Испытания ракетного снаряда "Тайфун-1" проходили в Одесской области

Вооруженные силы провели второй этап тестирования новых 122-мм ракетных снарядов "Тайфун-1". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Испытания проходили в Одесской области на государственном испытательном полигоне. "Тайфун-1" должен поступить на замену реактивных снарядов "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики. Первые испытания "Тайфун-1" начались еще в 2019 году.

  • 31 января Харьковское КБ им. Морозова провело испытания на прочность корпуса БТР-4Е, производимого Лозовским кузнечно-механическим заводом.
  • 25 апреля сообщалось, что на полигоне в Одесской области было успешно проведено испытание ракеты "Ольха-М" - цель поражена с первого выстрела.

Смотрите также: Модернизированный танк Т-72 АМТ прошел испытания под водой: видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: минобороны, град, одесская область, тайфун-1
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Швеция не вводила жесткий карантин из-за коронавируса. Что там происходит: фото
Швеция не вводила жесткий карантин из-за коронавируса. Что там происходит: фото
Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото
Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото
Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото
Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото
Материалы по теме
На лимане под Одессой испытывают крылатую ракету "Нептун" – фото, видео
Происшествия На лимане под Одессой испытывают крылатую ракету "Нептун" – фото, видео
Укроборонпром планируют ликвидировать и создать шесть отраслевых госкорпораций
Экономика Укроборонпром планируют ликвидировать и создать шесть отраслевых госкорпораций
Популярное
фото/видео
ВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортаж
ВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортаж
Коронавирус. Над Нью-Йорком поднялись истребители в поддержку медиков – фото
Коронавирус. Над Нью-Йорком поднялись истребители в поддержку медиков – фото 15:48
На Закарпатье задержали криминального авторитета: хотел контролировать регион
На Закарпатье задержали криминального авторитета: хотел контролировать регион 14:55
Коронавирус. В Украину прибыли самолеты из Италии, Швеции и Армении - видео
Коронавирус. В Украину прибыли самолеты из Италии, Швеции и Армении - видео 12:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 