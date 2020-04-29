ВСУ испытали на дальность новые ракетные снаряды "Тайфун-1": фоторепортаж

Вооруженные силы провели второй этап тестирования новых 122-мм ракетных снарядов "Тайфун-1". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Испытания проходили в Одесской области на государственном испытательном полигоне. "Тайфун-1" должен поступить на замену реактивных снарядов "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики. Первые испытания "Тайфун-1" начались еще в 2019 году.
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