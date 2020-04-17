Модернизированный танк Т-72 АМТ прошел испытания под водой: видео

Киевский бронетанковый завод испытания модернизированного образца танка Т-72 в условиях подводного вождения. Соответствующее видео опубликовно на Youtube-канале Укроборонпрома.

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Сообщается, что модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию.

Отмечается, что таким образом инженеры испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине.

СПРАВКА. Модернизация Т-72 предусматривает улучшение ходовых характеристик танка, увеличение огневой мощи и усиление защиты, улучшение электроники, систем навигации и эргономики. В целом предполагается замена и осовременивание более 40 частей и агрегатов танка.

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