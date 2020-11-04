Укроборонпром передал партию модернизированных украинских огнеметов в Минобороны – видео

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Огнемет способен уничтожать живую силу противника на расстоянии до километра, отмечают в Укроборонпроме

Укроборонпром досрочно передал Министерству обороны Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Об этом сообщается на сайте концерна. 

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Специалисты облегчили РПО-16 для того, чтобы оружие было удобным и эффективным в использовании при выполнении боевых задач Силами специальных операций, а также спецподразделениями Службы безопасности и разведывательными десантно-штурмовыми войсками. 

СПРАВКА. РПВ-16 – 93-мм реактивный огнемет одноразового применения украинского производства, является конструктивным аналогом советского 93-мм огнемёта РПО "Шмель". Производится с 2017 года. В Укроборонпроме отмечают, что фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду 120 – 122мм калибра – оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.

Отмечается, что созданные Государственным научно-исследовательским институтом химических продуктов огнеметы выполнены полностью из отечественного сырья и материалов.

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Теги: ВСУ, огнемет, вооружение, сбу, укроборонпром, рпо-16
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