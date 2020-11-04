Укроборонпром передал партию модернизированных украинских огнеметов в Минобороны – видео

Укроборонпром досрочно передал Министерству обороны Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Об этом сообщается на сайте концерна.
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Специалисты облегчили РПО-16 для того, чтобы оружие было удобным и эффективным в использовании при выполнении боевых задач Силами специальных операций, а также спецподразделениями Службы безопасности и разведывательными десантно-штурмовыми войсками.
Отмечается, что созданные Государственным научно-исследовательским институтом химических продуктов огнеметы выполнены полностью из отечественного сырья и материалов.
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