Укроборонпром передал партию модернизированных украинских огнеметов в Минобороны – видео

Укроборонпром досрочно передал Министерству обороны Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Об этом сообщается на сайте концерна.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Специалисты облегчили РПО-16 для того, чтобы оружие было удобным и эффективным в использовании при выполнении боевых задач Силами специальных операций, а также спецподразделениями Службы безопасности и разведывательными десантно-штурмовыми войсками.

СПРАВКА. РПВ-16 – 93-мм реактивный огнемет одноразового применения украинского производства, является конструктивным аналогом советского 93-мм огнемёта РПО "Шмель". Производится с 2017 года. В Укроборонпроме отмечают, что фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду 120 – 122мм калибра – оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.

Отмечается, что созданные Государственным научно-исследовательским институтом химических продуктов огнеметы выполнены полностью из отечественного сырья и материалов.

9 октября 2020 года украинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 МУ1.

Читайте также: Огневая точка оккупантов "Прыщ" уничтожена из огнемета: видео