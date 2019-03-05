Огневая точка оккупантов "Прыщ" уничтожена из огнемета: видео

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В боевом эпизоде показано применение отечественного реактивного пехотного огнемета РПО-16

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Оператор реактивного огнемета из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожил позицию российско-террористических войск на Светлодарской дуге фронта. Ролик выложил в Facebook пользователь Юрий Москаленко, ранее об этом эпизоде войны в Донбассе писали в бригаде.

Ликвидация позиции боевиков под названием "Прыщ" произошла в первых числах марта 2019 года в районе временно оккупированной Горловки.

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Как уточнил пользователь в подписи к видео, выстрел был из "Шмеля": так в ВСУ называют одноразовый 93-мм реактивный огнемет украинского производства РПО-16, который является усовершенствованным аналогом советского РПО-А Шмель.

В конце весны 2018 года военнослужащие 54-й бригады "разнесли в щепки" позицию боевиков с аналогичным названием.

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Теги: взрыв, война в донбассе, видео, Светлодарская дуга, Горловка, уничтожение, позиция, шмель, рпо, прыщ
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