Украинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортаж

Львовский авиа-ремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29 МУ1. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
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Отмечается, что специалисты завода продлили ресурсные показатели, заменили советские системы и оборудование на современные украинские. Все это улучшило тактико-технические характеристики основного боевого самолета Военно-воздушных сил, пишут в ведомстве.
Директор предприятия Дмитрий Матрунчик добавил, что истребитель хорошо известен украинский военным, и сегодня на украинских предприятиях продолжают работать над его модернизацией.
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