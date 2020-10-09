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09.10.2020, 17:08

Украинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортаж

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Украинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортаж
Украинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортаж
Украинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортажУкраинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 – фоторепортаж

Модернизация была направлена на улучшение тактико-технических характеристик истребителя, пишут в Укроборонпроме

Львовский авиа-ремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29 МУ1. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Отмечается, что специалисты завода продлили ресурсные показатели, заменили советские системы и оборудование на современные украинские. Все это улучшило тактико-технические характеристики основного боевого самолета Военно-воздушных сил, пишут в ведомстве.

Директор предприятия Дмитрий Матрунчик добавил, что истребитель хорошо известен украинский военным, и сегодня на украинских предприятиях продолжают работать над его модернизацией.

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СПРАВКА. МиГ-29 в строевые части начал поступать с 1983-го. Конструкторы исходили из необходимости создать легкий истребитель для завоевания локального преимущества в воздухе и воздушной обороны в тылу. Не последнюю роль сыграла и разработка в США истребителя F-16, учитывая который, создавался МиГ-29. Самолет заранее проектировался как дешевый, простой в производстве, ремонте и эксплуатации фронтовой истребитель.

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Теги: ВСУ, самолет, укроборонпром, армия, ввс, истребитель, миг-29
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