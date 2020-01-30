Модернизация истребителей МиГ-29 во Львове: короткое видео

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Эти "МиГи" вместе с "сушками" Су-27 являются основой истребительной авиации Украины

YouTube-канал Defense Express опубликовал короткий сюжет о модернизации многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29 до уровня МУ1, которую проводит Львовский госавиаремонтный завод совместно с другими украинскими оборонными предприятиями.

Обновление машин направлено ​​на увеличение дальности обнаружения воздушных целей и добавление интегрированной спутниковой системы навигации.

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МУ1 получил возможность использования более дальнобойных ракет, которые изготавливаются в Киеве на заводе "Артем": дальность пуска около 90 км вместо 50-60 км в обычных ракетах.

  • Самому молодому МиГ-29 на вооружении ВСУ минимум 30 лет.
  • Разработка модификации МУ1 проведена в "нулевых", на вооружение такой самолет был принят в 2009 году.
  • МУ1 не получил возможности использования высокоточного вооружения по наземным целям, что значительно ограничивает его боевую эффективность. Для исправления ситуации с 2018-го во Львове создается модернизация МУ2.

Справка. МиГ-29 в строевые части начал поступать с 1983-го. Конструкторы исходили из необходимости создать легкий истребитель для завоевания локальной преимущества в воздухе и воздушной обороны в тылу. Не последнюю роль сыграла и разработка в США истребителя F-16, учитывая который, создавался МиГ-29. Самолет заранее проектировался как дешевый, простой в производстве, ремонте и эксплуатации фронтовой истребитель.

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Теги: ВСУ, ОПК, впк, миг-29, воздушные силы
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