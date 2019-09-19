Boeing показал истребитель нового поколения F-15EX: видео и фото

Компания Boeing опубликовала видео в Twitter, в котором решила показать, как будет выглядеть истребитель нового поколения F-15EX.

Как заявляют в концерне, он будет отвечать всем вызовам, стоящим перед военно-воздушными силами США.

F-15EX выполнен на базе истребителя F-15, но в компании заявляют, что перед нами практически новый самолет.

Согласно данным Boeing, самолет будет иметь 27 точек подвески для ракет: 12 типа "воздух-воздух" и 15 под оружие класса "воздух-земля".

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Концерн заявляет, что он станет одним из самых хорошо вооруженных истребителей на Земле.

Истребитель не относится к пятому поколению, поскольку он не имеет комплекса мер, снижающих радиолокационную заметность.

В компании заявляют, что новый боевой самолет будет оснащен самым быстрым в мире компьютером, элементами управления Fly-by-wire и новейшим электронным радаром.

Летом 2019 года до двух миллионов человек "собирались штурмовать" Зону 51 из-за пришельцев.

Американские военные летчики утверждают, что почти ежедневно с лета 2014-го по март 2015-го видели в небе над восточным побережьем США " странные объекты ".

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