Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку": видео полета

Инженер-любитель Разван Саби вместе с сотрудником Нацинститута аэрокосмических исследований Румынии Иосифом Тапосу разрабатывают летательный аппарат вертикального взлета-посадки в виде "летающей тарелки". По словам создателей, их ADIFO будет способен осуществлять сверхзвуковой полет, пишет Geek Week.

Дискообразный ADIFO (All DIrections Flying Object) пока находится на стадии первых летных испытаний прототипа диаметром 1,2 метра.

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Аппарат работает на четырех электровентиляторах механизма VTOL и двух - горизонтального полета. Также у ADIFO по бокам есть по соплу, которые выдувают воздух, благодаря чему можно менять траекторию полета.

Инженеры хотят, чтобы полноразмерная "тарелка" - уже в пилотируемом варианте - работала при горизонтальном полете не от вентиляторов в "хвостовом" отсеке, а на турбореактивных двигателях.

За прошлые десятилетия предпринимались неоднократные попытки создать аналогичные летательные аппараты, но, по официальным данным, практически все эти проекты закончились ничем.