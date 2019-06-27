Истребитель МиГ-29 из Крыма отремонтирован и снова в строю: фото

В бригаду тактической авиации в Киевской области прибыл отремонтированный истребитель МиГ-29УБ, который в 2014-м вывезли с территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Армия Inform.

Как уточняется, самолеты с полуострова были "далеко не в лучшем техническом состоянии, поскольку их сознательно повредили российские оккупанты".

"Ремонт авиационной техники – процесс длительный. Львовский государственный авиаремонтный завод восстанавливал истребитель более года", - сообщил начальник отдела эксплуатации самолетов, вертолетов и двигателей, заместитель главного инженера авиации командования полковник Борис Бондарчук.

По его словам, в истребителе восстановили ресурсные показатели техники и теперь он может прослужить по меньшей мере 10 лет.

26 июня сообщалось, что 1 июля в Украине начнутся украинско-американские учения "Си Бриз-2019". Учения будут проходить на море, суше, воздухе и под водой.