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26.06.2019, 06:53

В Украине пройдут учения "Си Бриз-2019": какие будут новации

В Украине пройдут учения "Си Бриз-2019": какие будут новации - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе отметили, что "настоящей новацией станет отработка речного элемента"

1 июля в Украине начнутся украинско-американские учения "Си Бриз-2019". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Учения будут проходить на море, суше, воздухе и под водой.

"На этот раз настоящей новацией станет отработка речного элемента. По легенде учений враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай", - отметили в пресс-службе.

Корабельно-катерный состав морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы морской охраны Госпогранслужбы.

"В этом году мы предлагаем более широкий компонент морской охраны. Мы планируем уже второй год совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии - во время их визита в порт Одессы - проведение несколько совместных тренировок-учений, это касается сугубо несения пограничной службы", - отметил начальник регионального управления морской охраны Олег Костур.

В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

18 января 2018 года Верховная Рада Рада дала добро на допуск в Украину вооруженных сил стран НАТО для проведения учений.

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Теги: учения, госпогранслужба, дунай, "Си Бриз-2019"
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