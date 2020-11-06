Сможет нести четыре крылатые ракеты. КБ Луч показало почти готовый БПЛА "Сокол-300": фото

Для беспилотника "Сокол-300" уже отработано около 85% составляющих, он может быть готов к испытаниям через 9-12 месяцев

Сегодня, 6 ноября, конструкторское бюро Луч представило макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300". Об этом сообщает АрмияInform.

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Как отмечается, "Сокол-300" сможет нести до 300 кг и будет вооружен четырьмя крылатыми управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км.

Сообщается, что для этого беспилотника уже отработано около 85% составляющих.

Стоимость опытно-конструкторских работ оценивается в 150 млн грн, а стоимость самого БПЛА составляет около 50 млн грн.

"Сокол-300" сможет разгоняться до 210 км/ч, летать без подзарядки до 26 часов при дальности до 3300 км.

В КБ Луч заявляют, что при условии надлежащего финансирования работ сможет в течение 9-12 месяцев полностью завершить работу и передать "Сокол-300" на испытания.

В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.

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Наталия Медведева

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