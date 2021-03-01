"Farewell, УАЗ". В Минобороны хотят разработать новые внедорожники вместо советских

Министерство обороны объявило об открытии конкурса на разработку легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится на сайте министерства.

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По словам министра обороны Андрея Тарана, новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий НАТО.

"К опытным образцам выдвигается ряд требований – надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон", – сказал он.

Решение об отказе от УАЗ было принято из-за их морального и физического устаревания.

Кроме того, запчасти для ремонта УАЗов, а также их модернизация осуществляются предприятиями государства-агрессора Российской Федерации.

"Мы должны сказать: "Farewell (Прощай – ред.), УАЗ", – добавил Таран.

16 января сообщалось, что в Министерстве обороны разработали собственную техническую спецификацию модульного бронежилета по стандартам НАТО.

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Станислав Стороженко

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