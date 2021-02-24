Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию из пяти единиц отремонтированных танков Т-72. Об этом сообщает АрмияИнформ.

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Глава Укроборонпрома Олег Гусев отметил, что передача танков была осуществлена раньше срока. Помимо этого, он заявил, что ведутся работы по передаче еще пяти единицах техники украинской армии.

Также он заявил, что в концерне надеятся, что в государственном оборонном заказе на 2021 год будут украинские танки "Оплот".

"Мы надеемся, что в ГОЗ на 2021-ый будут "Оплоты". По целому ряду тактико-технических характеристик они являются одними из лучших в мире. Об этом, в частности, говорят и наши партнеры. Так, на выставке Ideks в Абу-Даби во время переговоров мы говорили и об "Оплот". И, безусловно, эти танки должны быть и в Вооруженных Силах", – заявил он.

15 января сообщалось, что США передали украинской армии 20 военных джипов и более 80 лодок.

Станислав Стороженко

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