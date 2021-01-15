США передали украинской армии 20 военных джипов и более 80 лодок

Соединенные Штаты передали новую технику для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Twitter американское посольство.

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Как отмечается, Сухопутные войска и Силы спецопераций получат 20 новых автомобилей HMMWV, а Военно-морские силы – 84 лодки.

LIGA.net в ближайшее время уточнит у военных, какие именно лодки получили ВМС.

Сообщается, что техника поступила из США в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

По информации Украинского милитарного портала, с началом международной поддержки количество переданных американцами HMMWV перевалило за сотни единиц.

Кроме базовых автомобилей ВСУ получили также бронированные модификации и санитарные.

2 января сообщалось, что в течение первого полугодия 2021 года в Украину должны доставить из США три патрульных катера класса Island, а до конца 2022 года ВМС получат первую партию катеров Mark VI.

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Наталия Медведева

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