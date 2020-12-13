От украинского завода. ВМС получили новый плавучий причал для катеров – видео

На херсонском заводе Паллада построили плавучий причал для катеров Военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Отмечается, что причал построен из сверхпрочного бетона, его длина составляет 57 метров, стоимость контракта – 23,5 млн гривень. Причал уже выдвинулся в место постоянной дислокации – порт Южный.

В Минобороны пишут, что это был их первый заказ у завода Паллада за годы Независимости.

2 ноября сообщалось, что Николаевский центр кораблестроения предлагает ВМС проект ракетных катеров "Гроза".

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