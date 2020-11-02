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Николаевский центр кораблестроения предлагает ВМС проект ракетных катеров "Гроза"

02.11.2020, 12:54
Николаевский центр кораблестроения предлагает ВМС проект ракетных катеров
Фото: пресс-служба президента

Директор предприятия заявил, что Украина способна проектировать и создавать ракетные катера, так как "определенный опыт есть"

Военно-морским силам представили на выбор два варианта проекта ракетного катера типа "Гроза". Об этом Оборонно-промышленному курьеру рассказал директор/генконструктор госпредприятия "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов.

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"Только за последний год мы подготовили предложение для ВМС по катеру "Гроза", – сказал он.

В первом варианте акцент сделан на максимальном использовании мощностей украинской промышленности; второй – компромиссный, с увеличенным числом иностранных комплектующих. Борисов считает, что даже если такой катер не закупят для ВМС, то экспорт – "перспективное направление".

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Проведены расчеты о возможности установки на катерах газовых турбин, систем загоризонтного целеуказания и ракетного комплекса "Нептун". На катере водоизмещением 470 тонн и длиной 60 м можно разместить две пусковые установки по четыре ракеты, на меньших катерах (около 45 м) – два "Нептуна" по две ракеты.

Глава ИПЦК посетовал, что есть проблемы с комплексами радиоэлектронной борьбы: до 2014 года компания работала с донецким предприятием.

Борисов добавил, что "есть еще ряд наработанных платформ", которые уже прошли испытания в бассейнах и на море.

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Издание Думская со ссылкой на свои источники в августе писало, что на командование ВМСУ якобы "давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения по катерам и согласовать начало производства этой самой "Грозы"... тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов".

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Евгений Пилипенко
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