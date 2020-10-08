Ракетные катера и порт в Очакове. В ОП рассказали, на что Британия дала 1,25 млрд фунтов

На Банковой обратили внимание "на самый высокий уровень доверия, достигнутый в отношениях с Великобританией"

Правительство Великобритании предоставит Украине заем на 1,25 млрн фунтов, средства которого пойдут на переоснащение Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами и строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Там обратили внимание "на самый высокий уровень доверия, достигнутый в отношениях с Великобританией".

В ОП говорят, что в Лондоне договорились о переоснащении Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса на Черном и Азовском морях.

Для финансирования этих работ правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 британских фунтов, сообщили в ОП.

"Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного судостроения, которое обеспечит строительство следующих кораблей уже в Украине", – сказано в сообщении.

Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове. Эта договоренность поможет укрепить обороноспособность Украины на море и повысит безопасность на юге Украины, отметили в ОП.

Вчера в ОП сообщили, что в Лондоне был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Британией в военной и военно-технической сферах. Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли и привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов, уточнили в ОП.

Вадим Ребрина

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