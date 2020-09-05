Военно-морские силы Украины пополнил катер "Костополь": фото

Катер получил свое имя в честь города Костополь, где родился и проживал героически погибший морской пехотинец Алексей Кондратюк

После успешного завершения испытаний в корабельно-катерный состав ВМС Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь". Катер построен на судостроительном предприятии Кузница на Рыбацком, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Катер получил свое имя в честь города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк, который героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем 17 марта 2017 г.

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника, рассказали в министерстве. "Костополь" малозаметен для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Задача подобных катеров - патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, участие в разноплановых морских операциях по противодействию вероятной высадке десантных средств противника на побережье и тому подобное.

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Вадим Ребрина

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