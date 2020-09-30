Катера ВМС Украины потренировались с американским эсминцем Roosevelt в Черном море – видео

Группа катеров Военно-морских сил Украины провела тренировку PASSEX с американским эсминцем Roosevelt в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В тренировке участвовал катер типа Island Старобельск, который США передали Украине в 2019-м году, а также вертолет морской авиабригады ВМС Ми-14.

Корабельно-катерная группа проводила маневры в открытом море и работала на совместимостью в соответствии со стандартами НАТО. Было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушная оборона, отражение ударов противника и тому подобное.

По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, тренировки с военными кораблями США – это опыт, который позволяет совершенствовать совместимость, чтобы быть готовыми вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе.

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Мы намерены и в дальнейшем углублять партнерство и расширять сотрудничество в военной сфере с нашими стратегическими партнерами из США, – заверил глава украинского военного флота.

В июне в Черном море проходили масштабные международные учения Sea Breeze . В них участвовали военные флоты Украины, США, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Смотрите фоторепортаж с активной фазы учений.

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