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23.07.2020, 14:14

Sea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортаж

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Sea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортаж
Sea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортаж
Sea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортажSea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортаж

Специально для участия в учениях в Черное море вошли корабли НАТО

В Черном море продолжается активная фаза украинско-американских учений Sea Breeze-2020. Об этом сообщает АрмияInform.

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От украинской стороны привлекаются корабельно-катерные тактические группы ВМС ВС Украины и морской охраны Госпогранслужбы.

"Украинские корабельные соединения встретились в точке рандеву Черного моря с другими кораблями стран-участниц учений и уже в составе многонациональных тактических групп приступили к отработке комплекса совместных практических действий. Главные задачи - это отработка по стандартам НАТО морских операций, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе", - говорится в сообщении.

Специально для участия в учениях в Черное море вошли корабли НАТО - вторая постоянная военно-морская группа (SNMG2), она состоит из испанского фрегата "Альваро де Базан" (флагман соединения), турецкого фрегата "Йылдырым", румынского фрегата "Регина Мария" и болгарского корвета "Шквал".

Также предполагается, что в маневрах примут участие и корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). К учениям привлекаются экипажи румынского корвета "Контр-адмирал Себастьян" и американского ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter.

"Качественному проведению нынешних международных военных учений, как и в предыдущие годы, снова пытается помешать Черноморский флот РФ. Страна-агрессор в рамках "внезапной проверки боеготовности войск" объявила о проведении своих военно-морских учений. Российские "участки учений" почти вплотную проходят, а в нескольких местах и ​​вообще пересекаются с морскими зонами практических стрельб кораблей-участников Sea Breeze-2020", - подчеркивается в сообщении.

Фото: Armyinform.com.ua

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Теги: учения, фото, корабли нато, черное море, Sea Breeze-2020
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