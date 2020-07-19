Ракетный эсминец США направляется в Черное море для учений с ВМС Украины – фото
Эсминец USS Porter будет участвовать в учениях Sea Breeze в Черном море вместе с флотом Украины и семи стран НАТО
Ракетный эсминец класса Arleigh Burke военно-морских сил США USS Porter (DDG 78) направляется в Черное море для участия в 20-х учениях Sea Breeze. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.
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"Возвращение USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-го флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, показывает решимость США вносить вклад в коллективную оборону Европы", - заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом США.
В Twitter-аккаунте учений опубликовано фото прохождения эсминца по Босфорскому проливу в Стамбуле.
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В учениях Sea Breeze, помимо США и Украины, будут участвовать Болгария, Франция, Грузия, Норвегия, Румыния, Испания и Турция. Из-за пандемии коронавируса формат учений в этом году будет частисно изменен.
Удар USS Porter по сирийской авиабазе (видео - USNI News Video/YouTube)
- 15 июля в Черное море для участия в учениях Sea Breeze вошли три корабля НАТО.
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