Ракетный эсминец США направляется в Черное море для учений с ВМС Украины – фото

Эсминец USS Porter будет участвовать в учениях Sea Breeze в Черном море вместе с флотом Украины и семи стран НАТО

Ракетный эсминец класса Arleigh Burke военно-морских сил США USS Porter (DDG 78) направляется в Черное море для участия в 20-х учениях Sea Breeze. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

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"Возвращение USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-го флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, показывает решимость США вносить вклад в коллективную оборону Европы", - заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом США.

В Twitter-аккаунте учений опубликовано фото прохождения эсминца по Босфорскому проливу в Стамбуле.

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В учениях Sea Breeze, помимо США и Украины, будут участвовать Болгария, Франция, Грузия, Норвегия, Румыния, Испания и Турция. Из-за пандемии коронавируса формат учений в этом году будет частисно изменен.

СПРАВКА. USS Porter был построен в 1997 году, порт приписки – Норфолк. В зависимости от конфигурации, корабль может оснащаться крылатыми ракетами "томагавк". В частности, этим ракетами USS Porter в 2017 году наносил удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.







Удар USS Porter по сирийской авиабазе (видео - USNI News Video/YouTube)

15 июля в Черное море для участия в учениях Sea Breeze вошли три корабля НАТО

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Марк Сировой

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