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08.07.2020, 12:36

В Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фото

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В Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фотоВ Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фотоВ Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фотоВ Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фото
В Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фотоВ Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фотоВ Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фотоВ Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фото
В Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фотоВ Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фотоВ Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фотоВ Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фото

В Черное море вошла группа кораблей НАТО. Она состоит из трех тральщиков и флагманского корабля

В Черное море вошла группа из четырех кораблей НАТО. Об этом сообщил в Facebook директор Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

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По его словам, они входят в состав постоянной противоминной группы Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2. Она состоит из:

- турецкого тральщика TCG Amasra (М 266);

- испанского - ESPS Tambre (М 33);

- итальянского - ITS Gaeta (5554);

- флагманского корабля группы - корабля снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).

В Национальном центр управления обороной РФ заявили, что за передвижениями следит Черноморский флот, передают росСМИ.

  • 5 июля глава ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил, что не исключает наступления России на Херсонскую область с Крыма. Он также сказал, что флот готовится к полномасштабной конфронтации с врагом.
  • На следующий день командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев сказал, что слова Неижпапы о возможном прорыве РФ из Крыма преувеличены.
  • 7 июля у президента страны-агрессора РФ Владимира Путина заявили, что у них нет планов по вторжению в Украину.

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Фото - YorukIsik/Twitter

 

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Теги: нато, черное море, корабль, черноморский флот
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