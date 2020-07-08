В Черное море вошли корабли НАТО. За ними следит флот РФ – фото

В Черное море вошла группа из четырех кораблей НАТО. Об этом сообщил в Facebook директор Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.
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По его словам, они входят в состав постоянной противоминной группы Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2. Она состоит из:
- турецкого тральщика TCG Amasra (М 266);
- испанского - ESPS Tambre (М 33);
- итальянского - ITS Gaeta (5554);
- флагманского корабля группы - корабля снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).
В Национальном центр управления обороной РФ заявили, что за передвижениями следит Черноморский флот, передают росСМИ.
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Фото - YorukIsik/Twitter