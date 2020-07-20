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20.07.2020, 14:52

Sea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фото

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Sea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фото
Sea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фото
Sea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фотоSea Breeze. В Черном море начались учения ВМС Украины, США и стран НАТО – фото

В учениях Sea Breeze ВМС Украины, США и стран НАТО отработают разные навыки: он установления связи – до ведения артиллерийского огня по целям

Сегодня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze 2020, в которых участвуют Военно-морские силы Украины, США и еще ряда стран-членов и союзников НАТО. Об этом сообщает Армія Infrom.

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В течение семи дней около 2000 военных моряков из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции будут вместе маневрировать, тренироваться устанавливать связь, бороться с минами и передавать груз на ходу.

Одним из важнейших испытаний станут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также борьба за живучесть судна, которое терпит бедствие.

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Будет уделено внимание и взаимодействию с тактической и морской авиацией, для чего в частности запланировано участие противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.  Планируется, что экипажи кораблей и катеров вместе с авиацией отработают элементы противовоздушной, противокорабельной, противокатерной обороны при переходе по морю, а также - задачи по морскому перехвату, досмотру судна-нарушителя и охране важных объектов.

В этом году из-за пандемии коронавируса учения будут проходить лишь в наводной части, чтобы избежать личных контактов членов иностранных экипажей. Будут задействованы более 20 кораблей (в частности, ракетный эсминец USS Porter), а также самолеты и вертолеты.

Командующий украинским флотом Алексей Неижпапа отмечает, что учения должны способствовать стабильности и безопасности в регионе. Украинский же флот должен научиться взаимодействовать с ВМС стран Альянса. Его коллега из 6-флота ВМС США Юджин Блэк говорит, что участие американских ВМС в учениях показывает приверженность Вашингтона союзникам и идее коллективной обороне в регионе.

  • 15 июля в Черное море для участия в учениях Sea Breeze вошли три корабля НАТО.
  • Вчера для участия в Sea Breeze в Черное море направился ракетный эсминец USS Porter. Это корабль в частности участвовал в 2017-м в атаке на сирийскую авиабазу Эш-Шайрат, которую он обстреливал крылатыми ракетами "Томагавк". 

Фото - Армія Inform

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Теги: Sea Breeze, флот, вмс, нато, учения, черное море
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