Украина планирует построить две базы ВМС с помощью Великобритании – Офис президента
Замглавы ОП Жовква рассказал, что ВМС также могут получить современное британское вооружение на корабли, которые уже есть в составе флота
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина с помощью Великобритании планирует построить две современные военно-морские базы на Черном и Азовском морях. Об этом он сообщил в интервью в Интерфакс-Украина.
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По словам Жовквы, Украина нуждается в создании баз ВМС "фактически с нуля" и для этого необходимо учитывать британские ошибки и опыт.
Заместитель главы ОП отметил, что президенту Владимиру Зеленскому были представлены возможности британских компаний, которые могут построить базы подобного типа.
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Он заявил, что в ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной и Великобританией. Также Жовква не исключил, что к диалогу могут присоединиться другие страны, которые являются стратегическими партнерами Украины.
Также замглавы ОП рассказал, что ВМС Украины могут получить современное британское вооружение на корабли, которые уже есть в составе флота.
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