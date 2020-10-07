Эсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортаж

Сегодня в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-Морских Сил.
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Запланировано проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа "PASSEX".
Визит корабля продлится до 12 октября этого года.
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