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07.10.2020, 15:10

Эсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортаж

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Эсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортаж
Эсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортаж
Эсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортажЭсминец ВМС Британии зашел в порт Одессы: фоторепортаж

Визит британского корабля "Dragon" продлится до 12 октября

Сегодня в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-Морских Сил.

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Запланировано проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа "PASSEX".

Визит корабля продлится до 12 октября этого года.

СПРАВКА. Эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon" (D35) вошел в состав флота в начале 2012 года. На каждой стороне его корпуса присутствует изображение валлийского дракона Y Ddraig Goch – национального символа Уэльса. Это единственный корабль королевского флота, который был украшен таким образом.
  • 25 июля пять кораблей НАТО, которые участвовали в украинско-американских учениях Sea Breeze-2020, зашли в порт Одессы.

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Теги: одесса, порт, вмс британии, "Dragon"
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