Sea Breeze-2020. Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы - фото

Пять кораблей НАТО, которые участвовали в украинско-американских учениях Sea Breeze-2020, зашли в порт Одессы. Об этом сообщает Думская.

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Утром, около 7 часов, в военно-морскую базу Юг в Практической гавани прибыли корветы - румынский "Контр-адмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый".

К 9 утра в порт вошли основные ударные силы учений, три фрегата - испанский "Альваро де Базан" (флагман соединения SNMG2), турецкий "Йылдырым" и румынский "Регина Мария".

Думская отмечает, что все корабли уже гостили в Одессе, кроме испанского фрегата, который впервые в Черном море. "Альваро де Базан" был включен в состав испанских ВМС в 2003 году.

Корабли пробудут в Одессе до 28 июля.

Также в учениях принимал участие американский ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter. С украинской стороны привлекались корабельно-катерные тактические группы ВМС и морской охраны Госпогранслужбы.

20 июля в Черном море начались масштабные международные учения Sea Breeze . Помимо Болгарии, в них участвуют военные флоты Украины, США, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

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