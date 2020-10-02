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Сюр. Киселев заявил, что Украина будет строить базу ВМС в Северодонецке: реакция соцсетей

02.10.2020, 11:14
Сюр. Киселев заявил, что Украина будет строить базу ВМС в Северодонецке: реакция соцсетей - Фото
Дмитрий Киселев (скриншот: Россия 1)

Пропагандист добавил, что Украине якобы "передадут" 16 кораблей Mark VI в рамках несуществующей программы иностранного финансирования

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире телеканала Россия 1 заявил, что Украина "строит базу военно-морских сил в Северодонецке", который находится в Луганской области, не имеющей выхода к морю. 

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Он также сказал, что ВМС Украины получат 16 катеров Mark VI "по иностранному финансированию", что также неправда: Украина собирается закупить катера с сопутствующим оборудованием у США на сумму $600 млн.

В соцсетях тут же высмеяли топ-сотрудника информационных войск РФ, который годами лжет об Украине в эфире российских каналов. LIGA.net собрала несколько реакций пользователей сети:

Станислав Стороженко
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