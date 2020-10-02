Сюр. Киселев заявил, что Украина будет строить базу ВМС в Северодонецке: реакция соцсетей

Пропагандист добавил, что Украине якобы "передадут" 16 кораблей Mark VI в рамках несуществующей программы иностранного финансирования

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире телеканала Россия 1 заявил, что Украина "строит базу военно-морских сил в Северодонецке", который находится в Луганской области, не имеющей выхода к морю.

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Он также сказал, что ВМС Украины получат 16 катеров Mark VI "по иностранному финансированию", что также неправда: Украина собирается закупить катера с сопутствующим оборудованием у США на сумму $600 млн.

В соцсетях тут же высмеяли топ-сотрудника информационных войск РФ, который годами лжет об Украине в эфире российских каналов. LIGA.net собрала несколько реакций пользователей сети:

Про подводный флот #НАТО в #Донецк слышал еще в 2014 году. Тогда же видел, как по Кальмиусу шли две подводные лодки. А вот на морские курорты Севередонецка так и не смог попасть :(( #Россиястранаfake #Киселев учи географию!!! pic.twitter.com/neA1D8gLl6 — Сергей Вендин (@Vendin) 30 сентября 2020 г.

Это секретное метро))) А вот в Северодонецке последние дороги угробят же своими авианосцами — Tashiy111 (@tashiy111) October 1, 2020

так! і підводний флот у Львові! — Mykola (@Nikua75) October 1, 2020

добре що хоч за підводні катери на повітряних подушках нічого не винюхали , а то було б !!! — Kostyah (@Kostyah3) October 1, 2020

И вот после этого вы мне докажите, что нет Лисичанского залива в Северодонецке море! — Сумчатый бобер (@Pelya2006) October 1, 2020

Ну соврал немного. Впервые что ли? — Магутны шчыт (@mighty_shield) September 30, 2020

ну вы знаете. то самое северодонецкое море с мощнейшим украинским флотом — смехдержава (@RVysokov) September 30, 2020

Значит про подводную лодку в степях Украины, правда ! — Внимательный (@kuseivv) September 30, 2020

Не забываем про вспомогательные военно-морские базы в Полтаве, Виннице и в Мукачево!!! — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 30, 2020

В октябре 2019 года Украина безвозмездно получила от США катера класса Island.

В 2021-м ВМС планируют получить еще три катера такого класса.

5 июля главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.

18 июля в МИД заявили, что США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI.

Станислав Стороженко

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