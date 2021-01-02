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Украина в этом году получит от США три патрульных катера Island – командующий ВМС

02.01.2021, 21:09
Украина в этом году получит от США три патрульных катера Island – командующий ВМС - Фото
Катеры класса Island (фото - пресс-служба президента)

В течение первого полугодия 2021 года в Украину должны доставить из США три патрульных катера класса Island, а до конца 2022 года ВМС получат первую партию катеров Mark VI. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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Два катера Island уже есть в составе ВМС – "Славянск" и "Старобельск".

Еще три катера ожидаются в течение первого полугодия, до конца 2021 года в ВМС будет дивизион из пяти катеров этого класса.

Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение. В январе украинские экипажи отправятся в Балтимор, где будут проходить доподготовку на борту.

По катерам Mark VI подписан контракт на строительство. Их, по словам Неижпапы, передадут новыми. "Надеемся, за два ближайших года (то есть до конца 2022-го) первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы уже полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на Island", – сказал он.

Командующий ВМС также вспомнил о предварительных переговорах с Великобританией по строительству восьми ракетных катеров (с комплектующими).

"Надеемся в январе получить фидбэк от британских коллег, тогда сроки и другие детали станут более понятными", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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