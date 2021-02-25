Украина будет своими силами разрабатывать "конкурентоспособный" тяжелый ударно-разведывательный беспилотник стратегического назначения. Такое решение принято по итогам совещания структур и предприятий оборонно-промышленного комплекса, пишет пресс-служба ГП "Антонов".

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"По результатам обсуждения участники совещания решили поддержать инициативу... и сформировать предложения по схеме кооперации для реализации этой программы", – сообщили там.

Антонов пишет, что дроны такого класса сегодня в мире выпускают лишь несколько стран: США, Израиль, Турция и Китай.

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ГП "Антонов" и ГП "Ивченко-Прогресс" показали презентацию своего видения платформы будущего дрона, другие предприятия рассказали о готовности присоединиться по оснащению комплекса бортовым радиоэлектронным оборудованием, системами разведки, ударными функциями и наземной станцией управления.

Принято решение выполнить эскизный проект за средства предприятий-кооперантов и представить его Минобороны и другим потенциальным заказчикам для оценки.

Совещание прошло с участием представителей Укроборонпрома, Минобороны и около 20 промышленных предприятий авиаотрасли.

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Евгений Пилипенко

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