Украина потренируется сбивать современные дроны. В качестве цели – MQ-9 Reaper из США

В ходе учений украинская система противовоздушной обороны впервые попытается обезвредить американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, который находится на вооружении армий США и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

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MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на западной границе.

MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в армии США. Скорость – более 400 км/час. Практический потолок – 13 000 м. Максимальная продолжительность полета – 24 часа. Используется армиями США и Британии. 3 января 2020 г с помощью этого беспилотника был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Учения проходят в сотрудничестве со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.

Цель мероприятия – обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвате цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА.

Это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования.

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Вадим Ребрина

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