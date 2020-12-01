Украина потренируется сбивать современные дроны. В качестве цели – MQ-9 Reaper из США
В ходе учений украинская система противовоздушной обороны впервые попытается обезвредить американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, который находится на вооружении армий США и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
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MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на западной границе.
Учения проходят в сотрудничестве со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.
Цель мероприятия – обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвате цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА.
Это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования.
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