США перебросили ударные дроны под Украину

США перебросили разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих ВВС на 71-ю авиабазу около города Кымпия-Турзий в Румынии. Обоснование маневра, как следует из пресс-релиза ВВС США, – "сбор разведданных, наблюдение и рекогносцировка в поддержку операций НАТО".

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"Передовое присутствие MQ-9 демонстрирует приверженность США безопасности и стабильности Европы и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО и другими европартнерами", – подчеркнули в ВВС США.

Подразделение передано в подчинение 31-му истребительному авиаполку на авиабазе Авиано в Италии. Количество БПЛА не уточняется.

СПРАВКА. MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования армиями США и Британии. Скорость – более 400 км/час. Практический потолок – 13 000 м. Максимальная продолжительность полета – 24 часа. 3 января 2020 года с помощью этого беспилотника был . MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования армиями США и Британии. Скорость – более 400 км/час. Практический потолок – 13 000 м. Максимальная продолжительность полета – 24 часа. 3 января 2020 года с помощью этого беспилотника был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Новая версия дрона MQ-9ER имеет максимальную взлетную массу 4,8 т и способна нести полезную нагрузку до 1,7 т; полет до 40 ч, скорость – до 482 км/ч, радиус действия – до 1900 км.

Как заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригиан, размещение MQ-9 в таком стратегическом месте "успокаивает наших союзников и партнеров" и "дает понять противникам, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу".

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"Развертывание полностью согласовано с правительством Румынии", – подчеркнули в Пентагоне.

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Эта авиабаза находится в 155 км от участка границы Украины между Черновцами и Мукачево.

Ранее на учениях в конце 2020-го MQ-9 Reaper пытался преодолеть украинскую ПВО на западной границе.

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Евгений Пилипенко

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