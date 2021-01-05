США перебросили ударные дроны под Украину
США перебросили разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих ВВС на 71-ю авиабазу около города Кымпия-Турзий в Румынии. Обоснование маневра, как следует из пресс-релиза ВВС США, – "сбор разведданных, наблюдение и рекогносцировка в поддержку операций НАТО".
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"Передовое присутствие MQ-9 демонстрирует приверженность США безопасности и стабильности Европы и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО и другими европартнерами", – подчеркнули в ВВС США.
Подразделение передано в подчинение 31-му истребительному авиаполку на авиабазе Авиано в Италии. Количество БПЛА не уточняется.
Как заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригиан, размещение MQ-9 в таком стратегическом месте "успокаивает наших союзников и партнеров" и "дает понять противникам, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу".
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"Развертывание полностью согласовано с правительством Румынии", – подчеркнули в Пентагоне.
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- Эта авиабаза находится в 155 км от участка границы Украины между Черновцами и Мукачево.
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