Украина ждет, что НАТО выполнит обещание, а Германия даст оружие – посол в Берлине
Украина ждет выполнения "обещания" стран НАТО принять ее в Организацию Североатлантического договора, которое те якобы дали 13 лет назад. Об этом в комментарии немецкому медиа-холдингу RND, куда входят десятки газет, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
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По его словам, официальный Киев "ожидает", в том числе от правительства Германии, "выполнения обещания, данного на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году" – принять страну в Альянс как можно скорее.
Помимо этого, Мельник пишет в Twitter, что Германия (как четвертый по объему экспортер оружия в мире) "должна, наконец, отказаться от всех отговорок и предоставить Киеву современное вооружение для укрепления обороноспособности и модернизации ВСУ".
Вчера в НАТО назвали ключевые реформы, необходимые для сближения Украины с Альянсом. Пентагон пока не комментирует последний призыв президента Владимира Зеленского показать Украине четкий путь в Альянс.
- Прошлым летом в Крым на "обнуление" Путина ездили депутаты ФРГ. Берлин дистанцировался от них.
- В марте 2021-го Мельник заявил, что Германия "обязана сыграть решающую роль в возврате Крыма из-за нацистского прошлого".
- Глава топ-партии Германии (ХДС) Армин Лашет ранее заявил, что "мы должны открыть Украине европейскую перспективу".
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