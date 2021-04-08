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Украина ждет, что НАТО выполнит обещание, а Германия даст оружие – посол в Берлине

08.04.2021, 14:03
Украина ждет, что НАТО выполнит обещание, а Германия даст оружие – посол в Берлине - Фото
Андрей Мельник (скриншот из видео канала Прямий)

Украина ждет выполнения "обещания" стран НАТО принять ее в Организацию Североатлантического договора, которое те якобы дали 13 лет назад. Об этом в комментарии немецкому медиа-холдингу RND, куда входят десятки газет, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

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По его словам, официальный Киев "ожидает", в том числе от правительства Германии, "выполнения обещания, данного на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году" – принять страну в Альянс как можно скорее.

Помимо этого, Мельник пишет в Twitter, что Германия (как четвертый по объему экспортер оружия в мире) "должна, наконец, отказаться от всех отговорок и предоставить Киеву современное вооружение для укрепления обороноспособности и модернизации ВСУ".

Вчера в НАТО назвали ключевые реформы, необходимые для сближения Украины с Альянсом. Пентагон пока не комментирует последний призыв президента Владимира Зеленского показать Украине четкий путь в Альянс.

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Евгений Пилипенко
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