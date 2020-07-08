В Крым на "обнуление" Путина ездили депутаты ФРГ. От них дистанцировались

Германия как не признавала, так и не признает оккупацию украинского полуострова Россией, подчеркнули немецкие дипломаты

Германия не признает захват Крыма Россией и не делегировала своих депутатов на временно оккупированный полуостров на референдум об "обнулении" президентских сроков российского лидера Владимира Путина. Об этом заявили в посольстве ФРГ в Украине.

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Немецкое дипломатическое представительство репостнуло твит украинской миссии в ЕС о том, что Европарламент дистанцировался от незаконного визита в Крым некоторых французских евродепутатов.

"К сожалению, мы тем временем узнали, что и депутаты ФРГ приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка", - заявили дипломаты из Германии.

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По их словам, позиция немецкого правительства "остается непоколебимой": непризнание оккупации Крыма.

Вместе с французскими и немецкими депутатами на полуостров ездили также кремлевские лоббисты из Венгрии и Болгарии: всего девять человек, в том числе пять французов.

15 января 2020-го Путин предложил поменять конституцию РФ и допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.

допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом. На "референдуме" в РФ его поддержали 77,92% голосовавших.

Только один регион России проголосовал против "вечного Путина".

21 июня 2020-го Путин опубликовал статью с оценкой событий Второй мировой войны на кремлевский лад.

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Евгений Пилипенко

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