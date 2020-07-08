В Крым на "обнуление" Путина ездили депутаты ФРГ. От них дистанцировались
Германия как не признавала, так и не признает оккупацию украинского полуострова Россией, подчеркнули немецкие дипломаты
Германия не признает захват Крыма Россией и не делегировала своих депутатов на временно оккупированный полуостров на референдум об "обнулении" президентских сроков российского лидера Владимира Путина. Об этом заявили в посольстве ФРГ в Украине.
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Немецкое дипломатическое представительство репостнуло твит украинской миссии в ЕС о том, что Европарламент дистанцировался от незаконного визита в Крым некоторых французских евродепутатов.
"К сожалению, мы тем временем узнали, что и депутаты ФРГ приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка", - заявили дипломаты из Германии.
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По их словам, позиция немецкого правительства "остается непоколебимой": непризнание оккупации Крыма.
Вместе с французскими и немецкими депутатами на полуостров ездили также кремлевские лоббисты из Венгрии и Болгарии: всего девять человек, в том числе пять французов.
- 15 января 2020-го Путин предложил поменять конституцию РФ и допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.
- На "референдуме" в РФ его поддержали 77,92% голосовавших.
- Только один регион России проголосовал против "вечного Путина".
- 21 июня 2020-го Путин опубликовал статью с оценкой событий Второй мировой войны на кремлевский лад.
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