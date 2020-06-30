Оккупированный Крым посетят французские евродепутаты: МИД ждет реакцию Парижа

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Франции с просьбой отреагировать на незаконный визит пяти французских депутатов Европейского парламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Замглавы МИД Эмина Джапарова во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном заявила о недопустимости контактов французских граждан с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях.
"В связи с этим Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских евродепутатов во главе с Тьерри Мариани в Крым 30 июня - 2 июля", - заявили в МИД, уточнив, что Де Понсен подтвердил неизменную позицию Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также французский посол заявил, что он передаст обращение Джапаровой в МИД Франции.
Сегодня сообщалось, что пять французских депутатов Европарламента посетят оккупированный Крым. Делегацию возглавит евродепутат, президент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани.