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Оккупированный Крым посетят французские евродепутаты: МИД ждет реакцию Парижа

Оккупированный Крым посетят французские евродепутаты: МИД ждет реакцию Парижа - Фото
Фото: depositphotos.com
30.06.2020, 16:50

В МИД Украины хотят, чтобы Франция официально отреагировала на незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Франции с просьбой отреагировать на незаконный визит пяти французских депутатов Европейского парламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает пресс-служба МИД. 

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Замглавы МИД Эмина Джапарова во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном заявила о недопустимости контактов французских граждан с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях.

"В связи с этим Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских евродепутатов во главе с Тьерри Мариани в Крым 30 июня - 2 июля", - заявили в МИД, уточнив, что Де Понсен подтвердил неизменную позицию Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также французский посол заявил, что он передаст обращение Джапаровой в МИД Франции.

Сегодня сообщалось, что пять французских депутатов Европарламента посетят оккупированный Крым. Делегацию возглавит евродепутат, президент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани.

  • За поездки в Крым против Мариани и других французских политиков в Украине открыли уголовное дело еще в 2016 году.
  • 13 марта 2019 года Мариани с рядом французских евродепутатов незаконно посещали оккупированный полуостров. 
  • Тогда же в МИД уточняли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных.
Владислав Сердюк
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