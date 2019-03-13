В годовщину аннексии Крым незаконно посетят депутаты из Франции

13 марта группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прилетит в оккупированный Крым для участия в участие в мероприятиях к пятилетию аннексии украинского полуострова. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на подконтрольные оккупантам ресурсы.

Депутаты парламента Франции будут незаконно находиться в Крыму с 13 до 16 марта.

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В Украине прокуратура АРК открыла уголовное дело против Мариани и других французских парламентариев за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма Мариани в 2016 году. МИД Украины предупреждает, что поездки политиков в Крым не имеют статуса официальных.

Фото: EPA

18 марта исполнится 5 лет с момента аннексии Россией украинского Крыма и Севастополя. Как пишут московские СМИ, глава РФ Владимир Путин намерен поехать на оккупированный полуостров.

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16 февраля сообщалось, что в Великобритании замглавы малоизвестной Либертарианской партии, депутата Европарламента Билла Этриджа исключили из членов партии за намерение поехать в оккупированный Россией Крым.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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