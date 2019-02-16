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16.02.2019, 08:39

В Британии евродепутата исключили из партии - хотел ехать в Крым

В Британии евродепутата исключили из партии - хотел ехать в Крым - Фото
Билл Этридж (фото - скриншот с видео)

Билл Этридж собирался ехать на так называемый Ялтинский международный экономический форум, который проводят оккупанты

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В Великобритании замглавы малоизвестной Либертарианской партии, депутата Европарламента Билла Этриджа исключили из членов партии за намерение поехать в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

"Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, предполагающее его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта", - сказал председатель партии Эндрю Уизерз.

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По его словам, действия Этриджа негативно сказываются на репутации партии.

Вместе с европарламентарием от малочисленной группы евроскептиков Европа за свободу и прямую демократию из партии исключен начальник его секретариата Пол Бортвуд, который тоже планировал посетить оккупированный полуостров.

В 2018 году Этридж уже бывал в Крыму на так называемом Ялтинском международном экономическом форуму. В этом году он запланирован на 17-20 апреля.

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Теги: Россия, Крым, британия, оккупация, Либертарианская партия, исключение из партии, Билл Этридж, ялтинская конференция, Эндрю Уизерз, Пол Бортвуд
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