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13.02.2019, 10:45

Донбасс и Крым захватила армия РФ по приказу Путина - Германия

Донбасс и Крым захватила армия РФ по приказу Путина - Германия - Фото
Фото: EPA

Постпред Германии в ООН сказал, что заявления России о якобы "внутреннем конфликте" в Украине - обман

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В Украине нет внутреннего противостояния, а есть вторжение российских войск, которым отдал приказ непосредственно президент России Владимир Путин. Об этом заявил постпред Германии Кристоф Хойзген на заседании Совбеза ООН по Украине.

"Я слушал (постоянного представителя РФ - ред) Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, как будто это Украина напала на Россию, а не Россия вторглась в Украину", - прокомментировал он выступление делегата РФ, по чьему требованию было созвано заседание.

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Немецкий дипломат подчеркнул, что российские заявления о якобы "внутреннем конфликте" и "государственном перевороте" в Украине, о которых "наши российские друзья говорят годами", - обман.

"На самом деле мы должны понимать, что это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупацию Крыма и Донецка, и Луганска", - сказал Хойзген.

Хойзген напомнил, что в российских документальных фильмах показано, что именно Путин 23 февраля 2014 лично отдал приказ на выдвижение российских войск на захват украинского Крыма. "Зеленые человечки были российскими солдатами", - уточнил дипломат.

Дипломат отметил, что с начала агрессии РФ в Украине было убито много российских солдат и на этот счет в самой России было много критики.

В частности, в августе 2014 года появились данные о погибших солдатах РФ, а комитет солдатских матерей в Санкт-Петербурге стал заявлять, что российская армия воюет в Донбассе. Тогда, по его словам, Путин своим указом запретил все данные о потерях в ВС РФ в "мирное время", а комитет матерей был объявлен "иностранным агентом".

Кристоф Хойзген также заявил на заседании Совбеза ООН, что одного звонка Путина достаточно для предоставления ОБСЕ беспрепятственного доступа во временно оккупированном Донбассе.

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Теги: Россия, Германия, Донбасс, совбез оон, Кристоф Хойзген
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