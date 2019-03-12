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12.03.2019, 21:47

В Конгрессе США поддержали запрет признавать Крым российским

В Конгрессе США поддержали запрет признавать Крым российским - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Законопроект поддержали 427 из 435 конгрессменов

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Нижняя палата Конгресса США сегодня, 12 марта, подавляющим большинством голосов приняла проект закона, который запрещает признавать российским аннексированный Крымский полуостров. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой Соединенных Штатов непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в сообщении.

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Законопроект поддержали 427 конгрессменов (из общего количества 435 законодателей с правом голоса).

Указывается, что документ содержит, в том числе, запрет федеральным ведомствам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике США.

7 марта СМИ со ссылкой на источники сообщили, что вице-президент США Майкл Пенс во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил ей провести морские маневры вблизи России, чтобы спровоцировать российского президента Владимира Путина

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Теги: конгресс сша, Крым
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