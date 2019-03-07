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07.03.2019, 21:04

США предлагали Меркель спровоцировать РФ на Азове - СМИ

США предлагали Меркель спровоцировать РФ на Азове - СМИ - Фото
Фото: EPA

Канцлер Германии отказалась

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В феврале вице-президент США Майкл Пенс во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил ей провести морских маневров вблизи России, чтобы спровоцировать российского президента Владимира Путина. Меркель отказалась. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три дипломатических источника.

Отмечается, что разговор состоялся на встрече 16 февраля во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через Керченский пролив, чтобы показать Путину, что западные государства не откажутся от доступа к этим водам.

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Меркель отказалась, ссылаясь при этом на предостережения со стороны президента Петра Порошенко. По данным источников, Меркель отметила, что хотела, по согласованию с Францией, направить конвой в качестве одноразового маневра, но Порошенко сказал, что этого недостаточно, чтобы решить его проблему - нужно, чтобы пролив был постоянно открыт.

Франция тоже отказалась участвовать в предложенных США маневрах, считая эту идею ненужной провокацией, сообщил другой источник.

У канцлера Германии отказались от комментариев на эту тему.

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25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО.

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Теги: ангела меркель, Крым, керченский пролив, майкл пенс, владимир путин
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