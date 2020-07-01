Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Европарламент не признает "конституционный референдум" России в Крыму

Европарламент не признает "конституционный референдум" России в Крыму - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)
01.07.2020, 17:28

В Европарламенте заявили, что ЕС не намерен признавать легитимность проведения российского "конституционного референдума" в Крыму

Европейский Союз не признает проведение Россией на территории оккупированного ею Крымского полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. Об этом заявили председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер и евродепутат Томас Тобе, сообщается на сайте Европейского парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Европейский парламент не был приглашен к наблюдению за этим избирательным процессом, и, соответственно, не будет комментировать процесс или результаты, которые будут объявлены после его завершения", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕП утверждают, что никого не уполномочивали ни наблюдать, ни комментировать голосование по внесению поправок в Конституцию России, в том числе в Крыму. В ЕП настаивают, что визит французских депутатов носит "частный характер".

В заявлении говорится, что "любой член ЕП, решивший наблюдать за избирательным процессом в России или на незаконно аннексированном Крымском полуострове, где ЕС не признает и не будет признавать проведение этого референдума, сделал это по собственной инициативе".

  • Конституционный референдум проходил в России с 25 июня по 1 июля.
  • 30 июня пять французских депутатов Европарламента посетили оккупированный Крым. Делегацию возглавил евродепутат, президент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани.
  • Министерство иностранных дел Украины обратилось к Франции с просьбой отреагировать на незаконный визит депутатов.
Наталия Софиенко
Еще по теме
Напишите нам
европарламент Россия Крым референдум
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 