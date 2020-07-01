Европарламент не признает "конституционный референдум" России в Крыму

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Европейский Союз не признает проведение Россией на территории оккупированного ею Крымского полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. Об этом заявили председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер и евродепутат Томас Тобе, сообщается на сайте Европейского парламента.

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"Европейский парламент не был приглашен к наблюдению за этим избирательным процессом, и, соответственно, не будет комментировать процесс или результаты, которые будут объявлены после его завершения", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕП утверждают, что никого не уполномочивали ни наблюдать, ни комментировать голосование по внесению поправок в Конституцию России, в том числе в Крыму. В ЕП настаивают, что визит французских депутатов носит "частный характер".

В заявлении говорится, что "любой член ЕП, решивший наблюдать за избирательным процессом в России или на незаконно аннексированном Крымском полуострове, где ЕС не признает и не будет признавать проведение этого референдума, сделал это по собственной инициативе".

Конституционный референдум проходил в России с 25 июня по 1 июля.

французских депутатов Европарламента посетили оккупированный Крым. Делегацию возглавил евродепутат, п 30 июня пять резидент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Франции с просьбой отреагировать на незаконный визит депутатов.