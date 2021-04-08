Меркель должна направить Путину мега-сильное предупреждение – посол Украины в Германии

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель направить президенту России Владимиру Путину "жесткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями" в случае нового витка военной агрессии против Украины. Об этом он заявил в комментарии немецкому медиа-холдингу RND, куда входят десятки газет.

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Источник передает слова дипломата, что того "шокирует, как в Германии самые массовые перемещения войск в новейшей истории России и наибольшая концентрация ее армии у границ Украины рассматривается лишь как "угроза".

"Речь идет о конкретной подготовке к войне и очень серьезной опасности новой атаки на Украину", – подчеркнул Мельник.

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По его мнению, чтобы предотвратить "жуткий пожар в Европе", Меркель следует срочно направить "мега-сильное предупреждение" в Москву "лично и от Бундестага".

Посол назвал меры ФРГ и Запада, которые были бы кстати на случай расширении агрессии России:

— полный разрыв экономических отношений с РФ;

— газовое эмбарго;

— запрет на импорт нефти и угля из РФ;

— окончательный запрет строительства газопровода Северный поток-2;

— замораживание российской госсобственности;

— международный бойкот и изоляция страны-оккупанта;

— "нерукопожатость" ее руководства;

— новое ужесточение санкций.

Евгений Пилипенко

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