Меркель должна направить Путину мега-сильное предупреждение – посол Украины в Германии
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель направить президенту России Владимиру Путину "жесткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями" в случае нового витка военной агрессии против Украины. Об этом он заявил в комментарии немецкому медиа-холдингу RND, куда входят десятки газет.
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Источник передает слова дипломата, что того "шокирует, как в Германии самые массовые перемещения войск в новейшей истории России и наибольшая концентрация ее армии у границ Украины рассматривается лишь как "угроза".
"Речь идет о конкретной подготовке к войне и очень серьезной опасности новой атаки на Украину", – подчеркнул Мельник.
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По его мнению, чтобы предотвратить "жуткий пожар в Европе", Меркель следует срочно направить "мега-сильное предупреждение" в Москву "лично и от Бундестага".
Посол назвал меры ФРГ и Запада, которые были бы кстати на случай расширении агрессии России:
— полный разрыв экономических отношений с РФ;
— газовое эмбарго;
— запрет на импорт нефти и угля из РФ;
— окончательный запрет строительства газопровода Северный поток-2;
— замораживание российской госсобственности;
— международный бойкот и изоляция страны-оккупанта;
— "нерукопожатость" ее руководства;
— новое ужесточение санкций.
- В июне 2020-го глава МИД Кулеба говорил, что во время визита в Берлин "пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе".
- Прошлым летом в Крым на "обнуление" Путина ездили депутаты ФРГ. Берлин дистанцировался от них.
- В марте 2021-го Мельник заявил, что Германия "обязана сыграть решающую роль в возврате Крыма из-за нацистского прошлого".
- 30 марта 2021-го в ВСУ заявили о стягивании войск РФ к границам: появились видео/фото переброски эшелонов и колонн техники. Союзники выразили поддержку Украине и предостерегли РФ. Там ответили, что "никого не должно беспокоить", как и почему они перемещают войска на своей территории.
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