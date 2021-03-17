Германия обязана сыграть решающую роль в возврате Крыма из-за нацистского прошлого – посол

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что Германия "может и должна" сыграть решающую роль в прекращении аннексии Крыма из-за, в первую очередь, из сохраняющейся исторической ответственности страны перед Украиной за "нацистскую тиранию" в годы Второй мировой войны. Об этом он написал в своей колонке в Berliner Zeitung.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Крым сыграл трагическую роль в этой отягощенной колониальной истории, но сегодня немецкая общественность вряд ли осознает это. Германия дважды в прошлом веке оккупировала Крым с военной точки зрения", – отметил Мельник, упомянув завоевание полуострова в 1918 году, а также нацистскую оккупацию.

По его словам, немецкие оккупанты провели беспощадную кампанию уничтожения населения, в ходе которой были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 000 крымских евреев.

"Нацистская тирания оставила кровавое наследство в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно проработать", – написал посол.

Мельник считает, что сейчас у Германии есть историческая возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы "противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жестокостью".

"Принимая во внимание свое колониальное прошлое в отношении Крыма, Германия сегодня играет первопроходческую роль в прекращении путинского варварства и освобождении полуострова из его когтей", – сказал он.

Читайте также: "Крым вернется Украине". Посол Украины предложил пари экс-канцлеру Германии

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.