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Столтенберг о членстве Украины в НАТО: У России нет права вето

13.04.2021, 16:30
Столтенберг о членстве Украины в НАТО: У России нет права вето - Фото
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (фото - NATO)

Решать вопрос о членстве Украины в НАТО должна сама Украина и 30 стран-членов Альянса, у России нет права вето в этом процессе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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У генсека спросили, может ли Украина стать полноправным членом НАТО, не контролируя Крым и часть Донбасса.

"30 союзников по НАТО должны решить, когда Украина будет готова к членству в НАТО, и никто другой не имеет права вмешиваться или пытаться вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право каждой страны, такой как Украина, подать заявку на членство, а также право 30 союзников решать, когда будет предложено членство", – ответил он.

По словам Столтенберга, Россия пытается восстановить некую сферу влияния, однако Альянс пытается оставить позади мир, где большие государства могут определять путь соседей.

НАТО категорически отрицает идею Москвы, что у РФ "есть право вето на суверенное право других стран по выбору собственного пути", в том числе пути по членству в НАТО, заявил генсек.

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Столтенберг считает, что реформы – это лучший и единственный механизм евроатлантической интеграции Украины.

"Мы решительно поддерживаем суверенное право Украины подавать заявку и определять свой собственный путь, а затем 30 союзников, и только 30 союзников, должны решать, когда будут соблюдены стандарты (для вступления в НАТО, – ред.)", – подчеркнул генсек Альянса.

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Марк Сировой
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