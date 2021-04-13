Столтенберг о членстве Украины в НАТО: У России нет права вето
Решать вопрос о членстве Украины в НАТО должна сама Украина и 30 стран-членов Альянса, у России нет права вето в этом процессе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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У генсека спросили, может ли Украина стать полноправным членом НАТО, не контролируя Крым и часть Донбасса.
"30 союзников по НАТО должны решить, когда Украина будет готова к членству в НАТО, и никто другой не имеет права вмешиваться или пытаться вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право каждой страны, такой как Украина, подать заявку на членство, а также право 30 союзников решать, когда будет предложено членство", – ответил он.
По словам Столтенберга, Россия пытается восстановить некую сферу влияния, однако Альянс пытается оставить позади мир, где большие государства могут определять путь соседей.
НАТО категорически отрицает идею Москвы, что у РФ "есть право вето на суверенное право других стран по выбору собственного пути", в том числе пути по членству в НАТО, заявил генсек.
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Столтенберг считает, что реформы – это лучший и единственный механизм евроатлантической интеграции Украины.
"Мы решительно поддерживаем суверенное право Украины подавать заявку и определять свой собственный путь, а затем 30 союзников, и только 30 союзников, должны решать, когда будут соблюдены стандарты (для вступления в НАТО, – ред.)", – подчеркнул генсек Альянса.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- 6 апреля президент Зеленский после разговора со Столтенбергом заявил: "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе". В Кремле в ответ пригрозили "усугублением ситуации" на Донбассе.
- 12 апреля США и НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины.
- Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Кулеба заявил Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.
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