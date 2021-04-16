Геополитика | Офис Макрона перед встречей с Зеленским: Суверенитет Украины под угрозой
"Суверенитет Украины находится под угрозой" на фоне нынешнего масштабного стягивания Россией войск к границам. Об этом заявили в офисе французского лидера Эмманюэля Макрона перед его сегодняшней встречей в Париже с украинским коллегой Владимиром Зеленским пишет AFP.
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"Вся наша работа направлена на то, чтобы избежать эскалации и разрядить напряженность", – передает агентство заявление из Елисейского дворца.
Сегодня, 16 апреля, пройдут трехсторонние переговоры Зеленского, Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая присоединится к их беседе по видеосвязи.
Перед тем, в 11:30 по Киеву, Макрон и Меркель побеседуют по видеосвязи с главой Китая Си Цзиньпином. Старт встречи Макрон-Зеленский намечен на 14:15, а примерно в 16:00 к ним подключится из Берлина канцлер.
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Зеленский посещал Париж в апреле 2019-го (будучи кандидатом в президенты), в июне того же года (уже президентом), и в декабре – на Парижском саммите нормандской четверки. В сентябре 2020 года Макрон был уверен, что в нормандском формате "есть прогресс".
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключает вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу.
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