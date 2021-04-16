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Геополитика | Офис Макрона перед встречей с Зеленским: Суверенитет Украины под угрозой

16.04.2021, 07:59
Офис Макрона перед встречей с Зеленским: Суверенитет Украины под угрозой - Фото
Эмманюэль Макрон (фото — Laurent Blevennec, Présidence de la République)

"Суверенитет Украины находится под угрозой" на фоне нынешнего масштабного стягивания Россией войск к границам. Об этом заявили в офисе французского лидера Эмманюэля Макрона перед его сегодняшней встречей в Париже с украинским коллегой Владимиром Зеленским пишет AFP.

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"Вся наша работа направлена на то, чтобы избежать эскалации и разрядить напряженность", – передает агентство заявление из Елисейского дворца.

Сегодня, 16 апреля, пройдут трехсторонние переговоры Зеленского, Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая присоединится к их беседе по видеосвязи.

Перед тем, в 11:30 по Киеву, Макрон и Меркель побеседуют по видеосвязи с главой Китая Си Цзиньпином. Старт встречи Макрон-Зеленский намечен на 14:15, а примерно в 16:00 к ним подключится из Берлина канцлер.

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Зеленский посещал Париж в апреле 2019-го (будучи кандидатом в президенты), в июне того же года (уже президентом), и в декабре – на Парижском саммите нормандской четверки. В сентябре 2020 года Макрон был уверен, что в нормандском формате "есть прогресс".

СПРАВКА. Нормандский формат/четверка – группа лидеров Украины, ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ, которая собирается для урегулирования ситуации на Донбассе, где восьмой год продолжается необъявленная гибридная война РФ против Украины. Первая встреча состоялась 6 июня 2014-года в Нормандии (Франция). Контакты в формате осуществляются также и на уровне глав МИД, и на экспертном уровне.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война Ангела Меркель переговоры поддержка эмманюэль макрон париж си цзиньпин нормандский формат союзники сдерживание
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